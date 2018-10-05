Эксперт объяснил, почему Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта в беседе с RT предположил, что Германия вслед за Нидерландами, Британией и США обвинила Россию в причастности к кибератакам из солидарности со странами Запада.

По мнению эксперта, на такую позицию, возможно, могла повлиять и американская сторона. Почта отметил, что Германия «не хочет уступать» по российскому проекту «Северный поток — 2», поэтому «готова согласиться в других аспектах, хотя доказательств никаких нет».

Кроме того, добавил политолог, российская проблематика стала частью внутреннего политического дискурса стран Запада и помогает им отвлекать внимание общественности от действительно серьёзных проблем.

«Мы видим, как это используется в США в борьбе сторонников Трампа и тех, кто против него. Это используется Великобританией, чтобы как-то смягчить проблему брексита — весьма неудачного и пока непонятного выхода страны из ЕС. В Германии тоже сложные противоречия внутри правительства: большая и не очень удачная коалиция. Возможно, какие-то немецкие политики просто пытаются отвлечь внимание от немецких проблем и привлечь его к «страшной российской угрозе», — предположил он.

При этом Почта подчеркнул: повышенную киберактивность постоянно проявляют именно американцы — и это подтверждённый факт.

«Уже много лет известно, что ведущей страной, проводящей хакерские атаки, контролирующей весь интернет, прослушивающей телефонные сети, перехватывающей практически все электронные послания, являются США. Кстати, именно американцы вели контроль за политиками Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель», — напомнил он.

Ранее СМИ сообщили, что Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках.