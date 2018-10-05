Французского политика, основателя партии «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение») Жана-Мари Ле Пена выписали из больницы.

Об этом сообщает BFMTV.

25 сентября стало известно, что причиной госпитализации 90-летнего Ле Пена в больницу стала высокая температура, которая наблюдалась у политика в течение долгого времени.

По словам медиков, его жизни ничто не угрожало.

Также сообщалось, что суд Нантера потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за её сообщения в Twitter.