Жана-Мари Ле Пена выписали из больницы

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Французского политика, основателя партии «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение») Жана-Мари Ле Пена выписали из больницы.
Жана-Мари Ле Пена выписали из больницы
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV.

25 сентября стало известно, что причиной госпитализации 90-летнего Ле Пена в больницу стала высокая температура, которая наблюдалась у политика в течение долгого времени.

По словам медиков, его жизни ничто не угрожало.

Также сообщалось, что суд Нантера потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за её сообщения в Twitter.

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