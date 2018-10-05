Жана-Мари Ле Пена выписали из больницы
- Reuters
Об этом сообщает BFMTV.
ALERTE INFO - Jean-Marie Le Pen est sorti de l'hôpital https://t.co/QzscD41Qn6pic.twitter.com/SWhcQZoeoQ— BFMTV (@BFMTV) 5 октября 2018 г.
25 сентября стало известно, что причиной госпитализации 90-летнего Ле Пена в больницу стала высокая температура, которая наблюдалась у политика в течение долгого времени.
По словам медиков, его жизни ничто не угрожало.
Также сообщалось, что суд Нантера потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за её сообщения в Twitter.