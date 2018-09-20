Ле Пен направили на психиатрическую экспертизу
- Reuters
Речь идёт о посте, датированном 16 декабря 2015 года, в котором содержатся фотографии казней «Исламского государства»*.
«За осуждение ужасов ИГ в Twitter «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?!» — написала Ле Пен в Twitter.
Согласно постановлению, которое Ле Пен выложила в микроблоге, экспертиза должна, в частности, определить, повлияло ли на публикацию возможное психическое или нейропсихическое расстройство.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.