Французский политик, основатель партии «Национальный фронт» (теперь «Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пен вновь госпитализирован. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что причиной для отправки 90-летнего политика в больницу стала высокая температура, которая наблюдалась у Ле Пена в течение долгого времени.

По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

В июне также сообщалось о госпитализации политика.

В сентябре стало известно, что суд Нантера потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за её сообщения в Twitter.