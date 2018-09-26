Жан-Мари Ле Пен вновь госпитализирован
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Отмечается, что причиной для отправки 90-летнего политика в больницу стала высокая температура, которая наблюдалась у Ле Пена в течение долгого времени.
По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.
В июне также сообщалось о госпитализации политика.
В сентябре стало известно, что суд Нантера потребовал прохождения психиатрической экспертизы лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за её сообщения в Twitter.