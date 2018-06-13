Французский политик, основатель партии «Национальный фронт» (теперь Национальное объединение) Жан-Мари Ле Пен госпитализирован. Об этом сообщает Le Monde.

Как отмечается, 89-летний политик попал в больницу из-за переутомления.

13 июня в Париже должно было состояться судебное заседание по делу Ле Пена, но из-за госпитализации суд перенёс слушания.

Ранее сообщалось, что Жан-Мари Ле Пен предстанет перед исправительным судом за подстрекательство к расовой ненависти.