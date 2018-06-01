Партия Ле Пен официально сменила название
- Марин Ле Пен
- Reuters
Отмечается, что в голосовании по переименованию приняли участие 53% членов партии.
За новое название свои голоса отдали 80,81% участников.
Марин Ле Пен назвала голосование «историческим моментом» и заявила, что «нужно закрыть великолепную главу, прежде чем открыть новую».
В свою очередь, основатель партии Жан-Мари Ле Пен назвал переименование «предательством». По его словам, это «самый тяжёлый удар, который когда-либо получал Национальный фронт».
Ранее стало известно, что Ле Пен предложила сменить название Национального фронта.