Партия Ле Пен официально сменила название

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Французская партия «Национальный фронт», которую возглавляет Марин Ле Пен, сменила название на «Национальный союз» (Rassemblement national). Об этом сообщает BFMTV.
Партия Ле Пен официально сменила название
  • Марин Ле Пен
  • Reuters

Отмечается, что в голосовании по переименованию приняли участие 53% членов партии.

За новое название свои голоса отдали 80,81% участников. 

Марин Ле Пен назвала голосование «историческим моментом» и заявила, что «нужно закрыть великолепную главу, прежде чем открыть новую». 

В свою очередь, основатель партии Жан-Мари Ле Пен назвал переименование «предательством». По его словам, это «самый тяжёлый удар, который когда-либо получал Национальный фронт». 

Ранее стало известно, что Ле Пен предложила сменить название Национального фронта.

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