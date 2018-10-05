Вучич: необходимо прийти к компромиссу в решении сербско-албанского вопроса

Президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал, что для разрешения ситуации, существующей в отношениях Сербии и Косова, необходимо прийти к компромиссу.

«Я всегда говорил только об одном: мы должны найти компромиссное решение сербско-албанского вопроса. В этом контексте мы не можем говорить о том, что албанцы получат всё, а сербы ничего... Это было нашей единственной позицией, от которой мы никогда не отказывались», — объяснил он.

По словам Вучича, в решении указанного вопроса Сербия получила отклик от ряда международных игроков — в частности, от России и некоторых европейских государств.

В Москве, как отметил президент, заявили, что поддержат Сербию в случае, если в Белграде придут к какому-либо решению по границам с Косовом.

«Мы действуем в соответствии с нормами международного права, в связи с этим мы уважаем и ценим отношение президента России Владимира Путина. С другой стороны, нам пришлось столкнуться с мнением некоторых стран — членов ЕС, у которых совершенно иной взгляд на существующую проблему», — добавил он.

По мнению сербского лидера, западные страны «открыли ящик Пандоры в 2008 году», признав независимость Косова, которая была провозглашена в одностороннем порядке.

По словам Вучича, европейские партнёры заявляют, что, вероятно, не примут решения об изменении границ между Косовом и Сербией даже в том случае, если подобное соглашение будет достигнуто представителями Приштины и Белграда.

«А как же принципы (международного права. — RT)? Существуют ли они? Вы (европейцы. — RT) можете это делать, вы можете пересматривать наши границы, а мы это делать не можем?» — заключил он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не признает независимость Косова, несмотря на то что Запад настаивает на этом.