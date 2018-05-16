Президент Сербии заявил о давлении на страну с целью признания независимости Косова

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что на власти страны перед саммитом ЕС — Западные Балканы оказывали давление, чтобы они признали независимость непризнанного государства Косово.
Президент Сербии заявил о давлении на страну с целью признания независимости Косова
  • РИА Новости

«Существует ли некое ежедневное давление на Сербию? Существует уже пять лет. И это не глубокая философия. Те страны хотят видеть Косово независимым государством, а мы — нет. Совершенно естественно, что они ожидают, что Сербия изменит своё решение, потому что они своё, очевидно, не изменят», — цитирует его РИА Новости.

При этом он не сказал, о каких именно государствах идёт речь.

Вучич добавил, что Белград ищет компромисс, который позволил бы учитывать интересы как сербов в Косове и Метохии, так и самой Сербии.

Ранее глава Сербии заявлял, что власти непризнанного государства Косово не собираются и никогда не собирались выполнять Брюссельские соглашения.



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