Президент Сербии заявил о давлении на страну с целью признания независимости Косова
- РИА Новости
«Существует ли некое ежедневное давление на Сербию? Существует уже пять лет. И это не глубокая философия. Те страны хотят видеть Косово независимым государством, а мы — нет. Совершенно естественно, что они ожидают, что Сербия изменит своё решение, потому что они своё, очевидно, не изменят», — цитирует его РИА Новости.
При этом он не сказал, о каких именно государствах идёт речь.
Вучич добавил, что Белград ищет компромисс, который позволил бы учитывать интересы как сербов в Косове и Метохии, так и самой Сербии.
Ранее глава Сербии заявлял, что власти непризнанного государства Косово не собираются и никогда не собирались выполнять Брюссельские соглашения.