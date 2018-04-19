Президент Сербии заявил об отсутствии у Косова планов выполнять Брюссельские соглашения

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти непризнанного государства Косово не собираются и никогда не собирались выполнять Брюссельские соглашения.

Данное заявление Вучич сделал во время совместного обращения к прессе с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, передаёт ТАСС. 

«Я уверен, что Косово никогда не исполнит своих обязательств из Брюссельских соглашений. Албанцы никогда и не имели таких намерений», — сказал он.

Ранее косовские власти заявили, что не намерены создавать на территории края сербские автономии, хотя появление Сообщества сербских общин на севере было предусмотрено договорённостями о нормализации двусторонних отношений. 

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