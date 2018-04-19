Президент Сербии заявил об отсутствии у Косова планов выполнять Брюссельские соглашения
Данное заявление Вучич сделал во время совместного обращения к прессе с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, передаёт ТАСС.
«Я уверен, что Косово никогда не исполнит своих обязательств из Брюссельских соглашений. Албанцы никогда и не имели таких намерений», — сказал он.
Ранее косовские власти заявили, что не намерены создавать на территории края сербские автономии, хотя появление Сообщества сербских общин на севере было предусмотрено договорённостями о нормализации двусторонних отношений.