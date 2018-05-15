В постпредстве России при ООН призвали прекратить создание армии Косова

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал прекратить трансформацию сил безопасности Косова в полноценную армию. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что «ситуация в Косове не только не стабилизируется, но, наоборот, деградирует».

«Развитие обстановки требует конструктивного дипломатического вовлечения и взыскательного международного контроля, прежде всего, по линии Миссии ООН в Косово», — приводит слова дипломата ТАСС.

По его словам, вопреки резолюции СБ ООН продолжается подготовка к трансформации нынешних сил безопасности Косово в полноценную армию.

«Этому содействуют, выходя за рамки ооновского мандата, отдельные натовские контингенты в составе СДК. Для этого, в частности, используется закрытая территория военной базы «Бондстил», — заявил Сафронков.

Он добавил, что подобным образом проводится военная подготовка косовоалбанских силовиков для ведения активных боевых действий.

«Хотели бы предупредить, что в интересах мира и безопасности на Балканах необходимо прекратить создание этого «кулака», которым некоторые «горячие головы» неизбежно воспользуются против сербского населения на севере края», — заключил дипломат.

В апреле министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью RT заявил, что считает неприемлемым появление у Косова собственной армии.