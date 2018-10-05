Вучич заявил, что Сербия не признает независимость Косова

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не признает независимость Косова, несмотря на то, что Запад желает этого от Белграда, сообщает ТАСС.

«Что касается международных факторов, я сказал, что понятия не имею, чего хотят от Сербии, но Сербия не признает независимость Косова, как они бы этого хотели, даже если меня будут бить палками по голове. Мы сделаем всё, чтобы сохранить мир. Я сказал Макалистеру, что не знаю, чего ждут от Сербии. Я никогда не приму независимость Косова, мы готовы разговаривать и всегда диалог должны предпочитать другим решениям проблемы, но это зависит не только от сербов», — заявил Вучич.

По его словам, в настоящее время в регионе «существует некоторая степень стабильности, но никто не знает, сколько это будет продолжаться». 

Ранее Вучич во время общения с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что республика не собирается становиться частью НАТО.

В мае Вучич заявлял, что на страну оказывалось давление, чтобы она признала независимость Косова.

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