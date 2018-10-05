Власти Крыма наградили главу норвежской делегации

Председателя норвежской делегации Хендрика Вебера наградили грамотой и нагрудным знаком за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава крымского парламента Владимир Константинов поблагодарил норвежскую делегацию за визит в Крым. Он также назвал поступок иностранцев гражданским подвигом.

Ранее Вебер заявил, что Крым является законной частью России.

В конце сентября делегация из Норвегии приехала в Крым. Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель заявил, что делегацию общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии заинтересовали бизнес-проекты, которые реализуются на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.