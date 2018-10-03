Глава делегации из Норвегии назвал Крым законной частью России

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Глава норвежской делегации Хендрик Вебер заявил, что Крым является законной частью России.

«Позиция достаточно ясная и чёткая. Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

Вебер также выступил за снятие санкций, введённых ЕС в отношении России.

«Для меня санкции — это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас. Европейские страны сами страдают от санкций. Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают», — пояснил он.

В конце сентября делегация из Норвегии приехала в Крым. Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель заявил, что делегацию общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии заинтересовали бизнес-проекты, которые реализуются на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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