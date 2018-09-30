Делегация из Норвегии приехала в Крым

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Делегация из Норвегии приехала утром в воскресенье, 30 сентября, в Крым. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
Делегация из Норвегии приехала в Крым
  • РИА Новости

«У нас стоит задача прорвать информационную блокаду, которая до сих пор сохраняется, донести объективную информацию о происходящем в Крыму и в целом в России, что нам уже удалось в отношении европейских стран, прежде всего Германии», — заявил Гемпель.

Делегацию возглавляет руководитель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер.

Норвежцы намерены побывать в Ялте, Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.

Кроме того, делегаты должны встретиться с заместителем председателя совмина, постоянным представителем Республики Крым при президенте России Георгием Мурадовым, спикером крымского парламента Владимиром Константиновым и членами президиума.

Визит продлится до 6 октября.

Ранее сообщалось, что в состав делегации входят общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

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