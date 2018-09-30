Делегация из Норвегии приехала в Крым
- РИА Новости
«У нас стоит задача прорвать информационную блокаду, которая до сих пор сохраняется, донести объективную информацию о происходящем в Крыму и в целом в России, что нам уже удалось в отношении европейских стран, прежде всего Германии», — заявил Гемпель.
Делегацию возглавляет руководитель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер.
Норвежцы намерены побывать в Ялте, Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.
Кроме того, делегаты должны встретиться с заместителем председателя совмина, постоянным представителем Республики Крым при президенте России Георгием Мурадовым, спикером крымского парламента Владимиром Константиновым и членами президиума.
Визит продлится до 6 октября.
Ранее сообщалось, что в состав делегации входят общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.