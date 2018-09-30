Делегация из Норвегии приехала в Крым

Делегация из Норвегии приехала утром в воскресенье, 30 сентября, в Крым. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

«У нас стоит задача прорвать информационную блокаду, которая до сих пор сохраняется, донести объективную информацию о происходящем в Крыму и в целом в России, что нам уже удалось в отношении европейских стран, прежде всего Германии», — заявил Гемпель.

Делегацию возглавляет руководитель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер.

Норвежцы намерены побывать в Ялте, Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.

Кроме того, делегаты должны встретиться с заместителем председателя совмина, постоянным представителем Республики Крым при президенте России Георгием Мурадовым, спикером крымского парламента Владимиром Константиновым и членами президиума.

Визит продлится до 6 октября.

Ранее сообщалось, что в состав делегации входят общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.