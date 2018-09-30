В Крым приедет делегация из Норвегии

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В Крым приедет делегация из Норвегии, в рамках визита запланированы и обширные встречи, а также они посетят регионы полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

«У нас сложились тесные деловые связи с норвежцами в рамках проекта по народной дипломатии. Значимость этого визита заключается в том, что мы прорываем информационную блокаду в Норвегии. В составе группы практически представители всех партий, которые есть в Норвегии. Это не просто граждане, это общественные деятели, в том числе члены различных партий», — сказал Гемпель.

Отмечается, что визит продлится с 30 сентября по 6 октября. В состав делегации войдут общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

Согласно программе визита, им предстоит посетить Ялту, Севастополь, Симферополь, Бахчисарай.

Кроме этого, с делегацией встретиться глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Крым с трёхдневным визитом посетила делегация из Соединённых Штатов.

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