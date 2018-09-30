В Крыму рассказали об интересе делегации Норвегии к бизнес-проектам на полуострове
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Об этом информирует ТАСС.
«Они заинтересовались возможностями свободной экономической зоны, которая создана в Республике Крым и Севастополе. Я им привёл несколько успешных примеров, которые реализуются предпринимателями из Германии и Турции в сфере туризма. Это вызвало живой интерес», — сообщил Гемпель.
Он добавил, что также делегацию заинтересовали новый терминал аэропорта Симферополя и строящаяся федеральная трасса «Таврида».
Ранее стало известно, что делегация из Норвегии прибыла в Крым.