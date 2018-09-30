В Крыму рассказали об интересе делегации Норвегии к бизнес-проектам на полуострове

Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель заявил, что делегацию общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии заинтересовали бизнес-проекты, которые реализуются на полуострове.

Об этом информирует ТАСС.

«Они заинтересовались возможностями свободной экономической зоны, которая создана в Республике Крым и Севастополе. Я им привёл несколько успешных примеров, которые реализуются предпринимателями из Германии и Турции в сфере туризма. Это вызвало живой интерес», — сообщил Гемпель.

Он добавил, что также делегацию заинтересовали новый терминал аэропорта Симферополя и строящаяся федеральная трасса «Таврида».

Ранее стало известно, что делегация из Норвегии прибыла в Крым.