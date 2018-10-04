ОЗХО контактирует с Нидерландами по поводу кибербезопасности

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) находится в контакте с властями Нидерландов по вопросу кибербезопасности, заявили в пресс-службе организации.

«ОЗХО благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт в том, что касается дальнейшего развития событий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу сообщили об кибероперации, которая «была направлена против организации и предотвращена» Службой военной разведки и безопасности Нидерландов.

Ранее стало известно, что на саммите ЕС 18 октября рассмотрят ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на сеть ОЗХО.

4 октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

В российском МИД назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома.