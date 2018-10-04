ОЗХО контактирует с Нидерландами по поводу кибербезопасности

Короткая ссылка
Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) находится в контакте с властями Нидерландов по вопросу кибербезопасности, заявили в пресс-службе организации.
ОЗХО контактирует с Нидерландами по поводу кибербезопасности
  • © pixabay.com

«ОЗХО благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт в том, что касается дальнейшего развития событий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу сообщили об кибероперации, которая «была направлена против организации и предотвращена» Службой военной разведки и безопасности Нидерландов.

Ранее стало известно, что на саммите ЕС 18 октября рассмотрят ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на сеть ОЗХО.

4 октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

В российском МИД назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить