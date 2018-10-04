ОЗХО контактирует с Нидерландами по поводу кибербезопасности
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«ОЗХО благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт в том, что касается дальнейшего развития событий», — говорится в сообщении.
Как отмечается, гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу сообщили об кибероперации, которая «была направлена против организации и предотвращена» Службой военной разведки и безопасности Нидерландов.
Ранее стало известно, что на саммите ЕС 18 октября рассмотрят ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на сеть ОЗХО.
4 октября власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.
В российском МИД назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома.