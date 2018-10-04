Меркель заявила о необходимости помешать Ирану получить атомное оружие

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Израиль заявила о необходимости сделать всё возможное, чтобы помешать Ирану получить атомное оружие.

«Мы придерживаемся того же мнения, что и Израиль: нужно сделать всё возможное, чтобы не дать Ирану получить атомное оружие», — цитирует её ТАСС.

В конце сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.

Также старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позицию ЕС, Китая и России по реализации СВПД по иранской ядерной программе.