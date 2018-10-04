Глава МНБ США призвала к бдительности при чтении материалов RT и Sputnik

Глава Министерства национальной безопасности США Кирстен Нильсен в ходе саммита по кибербезопасности в Вашингтоне призвала с осторожностью относиться к материалам, опубликованным на RT и Sputnik.

Об этом сообщает The Washington Examiner.

«Я призываю всех, если вы что-то читаете... и оказываетесь на RT и Sputnik, будьте внимательны. Я имею в виду, что это спонсируемые государством новостные организации. Они не независимы», — сказала она.

13 ноября 2017 года сообщалось, что телеканал RT America в связи с требованием Министерства юстиции Соединённых Штатов был зарегистрирован в качестве иностранного агента.

18 февраля 2018 года стало известно, что американская компания RIA Global, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрировалась иностранным агентом по требованию Минюста США.

Впоследствии Министерство юстиции России в качестве ответных мер включило ряд СМИ в список иностранных агентов.