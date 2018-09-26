Немецкий журналист заподозрил редактора Sputnik в шпионаже из-за фото с послом ФРГ

Немецкий журналист Юлиан Рёпке заподозрил ведущего редактора Sputnik Deutschland Александру Конкину в «шпионаже», проведя собственное расследование по фотографии, на которой россиянка запечатлена рядом с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фритшем.

Об этом Рёпке написал в статье для газеты Bild.

По словам журналиста, Конкина является сотрудником «одного из двух одиозных пропагандистских СМИ Кремля в Германии, наряду с RT Deutsch».

Автор статьи задаётся вопросом, что российская журналистка делала в немецком дипломатическом ведомстве. В МИД Германии отметили, что фото, на котором Конкина стоит рядом с послом и депутатом бундестага, было сделано в ходе встречи бывших участников программы «Международная парламентская стипендия» с представителями российских партнёрских организаций, само мероприятие состоялось 20 сентября.

«Это, однако, маловероятно!» — пишет Рёпке, подвергая сомнению заявление немецкого министерства.

Журналист утверждает, что «российские агенты» действуют под прикрытием «студентов, предпринимателей, журналистов или представителей культуры», при этом автор «расследования» сравнивает Конкину с арестованной в США по обвинению незаконной деятельности в качестве иностранного агента Марией Бутиной.

«Дорогой Юлиан, если вы прочитаете мои статьи более внимательно, вы заметите, что представители Социал-демократической партии Германии и ХДС/ХСС тоже давали мне интервью. Готовность к диалогу — это как раз то, «что нужно Sputnik», — ответила автору «разоблачения» Конкина.

Россиянка также опубликовала фотографии, на которых она стоит рядом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и членом СДП Мартином Шульцем.