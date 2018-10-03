Верховный суд Перу аннулировал помилование бывшему президенту Фухимори

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Верховный суд Перу постановил отменить помилование бывшему президенту Перу Альберто Фухимори, которое было даровано ему в декабре 2017 года бывшим главой государства Педро Пабло Кучински.
Верховный суд Перу аннулировал помилование бывшему президенту Фухимори
  • Reuters

Как сообщает El Comercio, судья Уго Нуньес Хулька распорядился вернуть 80-летнего Фухимори обратно в тюрьму.

В декабре прошлого года стало известно, что Кучински решил освободить из тюрьмы Фухимори в связи с состоянием здоровья бывшего президента. Это решение вызвало массовые протесты в стране. Более 230 перуанских писателей подписали манифест против решения Кучински освободить Фухимори. В январе 2018 года Фухимори вышел на свободу.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший Перу в 1990—2000 годах, был приговорён к 25 годам лишения свободы. Он был фигурантом дел о политических убийствах, коррупции и растрате. 

Фухимори родился в Лиме в семье эмигрировавших в Перу японцев.

 

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