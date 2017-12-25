Президент Перу решил освободить из тюрьмы экс-главу страны

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Президент Перу Педро Пабло Кучински решил освободить из тюрьмы бывшего лидера страны Альберто Фухимори.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с состоянием здоровья Фухимори.

По данным агентства, бывший президент Перу отбывал 25-летний срок в тюрьме за нарушения прав человека, коррупцию и санкционирование деятельности эскадронов смерти.

В апреле 2015 года Фухимори был госпитализирован в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 

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