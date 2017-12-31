Более 230 перуанских писателей выступили против помилования Альберто Фухимори

Короткая ссылка
Более 230 перуанских писателей подписали манифест, в котором выступают против решения президента Перу Педро Пабло Кучински об освобождении из тюрьмы бывшего лидера страны Альберто Фухимори.

Об этом сообщает AFP.

В документе они назвали помилование «незаконным и безответственным» и отметили, что Фухимори является человеком, совершившим преступления «против человечества».

Писатели также добавили, что экс-президента помиловали из-за состояния его здоровья, но он «не страдает какой-либо дегенеративной или терминальной болезнью».

Ранее стало известно, что Кучински решил освободить из тюрьмы Фухимори в связи с состоянием здоровья экс-лидера Перу. Это решения вызвало массовые протесты в стране.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119