Более 230 перуанских писателей выступили против помилования Альберто Фухимори

Более 230 перуанских писателей подписали манифест, в котором выступают против решения президента Перу Педро Пабло Кучински об освобождении из тюрьмы бывшего лидера страны Альберто Фухимори.

Об этом сообщает AFP.

В документе они назвали помилование «незаконным и безответственным» и отметили, что Фухимори является человеком, совершившим преступления «против человечества».

Писатели также добавили, что экс-президента помиловали из-за состояния его здоровья, но он «не страдает какой-либо дегенеративной или терминальной болезнью».

Ранее стало известно, что Кучински решил освободить из тюрьмы Фухимори в связи с состоянием здоровья экс-лидера Перу. Это решения вызвало массовые протесты в стране.