Экс-президент Перу вышел на свободу

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Экс-глава Перу Альберто Фухимори вышел на свободу благодаря решению о помиловании, которое принял президент страны Педро Пабло Кучински.

Об этом сообщает AFP.

«Экс-президент Перу Альберто Фухимори покинул больницу Лимы на инвалидной коляске в качестве свободного человека согласно спорному помилованию президента Педро Пабло Кучинский», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что Кучински решил освободить из тюрьмы Фухимори в связи с состоянием здоровья. Это решение вызвало массовые протесты в стране.

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