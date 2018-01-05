Экс-президент Перу вышел на свободу

Экс-глава Перу Альберто Фухимори вышел на свободу благодаря решению о помиловании, которое принял президент страны Педро Пабло Кучински.

Об этом сообщает AFP.

«Экс-президент Перу Альберто Фухимори покинул больницу Лимы на инвалидной коляске в качестве свободного человека согласно спорному помилованию президента Педро Пабло Кучинский», — пишет агентство.

#BREAKING Peru's ex-president Alberto Fujimori is wheeled out of a Lima hospital a free man following a controversial pardon by President Pedro Pablo Kuczynski — AFP news agency (@AFP) 5 января 2018 г.

Ранее стало известно, что Кучински решил освободить из тюрьмы Фухимори в связи с состоянием здоровья. Это решение вызвало массовые протесты в стране.