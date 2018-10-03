Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о «налоговых махинациях» Трампа

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Анастасия Румянцева
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT решение налогового департамента Нью-Йорка изучить сообщения СМИ о «налоговых махинациях» американского лидера Дональда Трампа.
Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о «налоговых махинациях» Трампа
  • Reuters

«Дональд Трамп находится под пристальным вниманием абсолютно всех возможных контрольных органов, которые есть в США, ещё до того, как он стал кандидатом в президенты. Его рассматривают под лупой. В США ветви власти и всяческие департаменты могут соревноваться друг с другом в каких-то вопросах. The New York Times будет эту тему отслеживать как газета, в большей степени ориентированная на Демократическую партию и которая, как и существенная часть американского медиамейнстрима, настроена негативно по отношению к Дональду Трампу», — отметил Бышок.

По словам эксперта, такая информация может быть использована оппонентами Трампа в целях создания негативного имиджа перед промежуточными выборами в конгресс.

«Это не значит, что он абсолютно чист. Его бизнес-карьера знала не только взлёты, но и огромные падения. Очевидно, что он мог из них выходить, используя сомнительные схемы. Дело в том, что его оппоненты из Демократической партии в принципе будут использовать любые новые или старые истории против него, учитывая, что в ноябре уже выборы. Любая атака на Трампа и любая информация, говорящая о его финансовой нечистоплотности, оказывает влияние и бросает тень на Республиканскую партию»,— заключил Бышок.

Ранее в налоговом департаменте Нью-Йорка заявили, что изучают информацию издания The New York Times о том, что действующий американский президент Дональд Трамп в 1990-х годах якобы участвовал в «сомнительных налоговых схемах».

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