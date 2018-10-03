В США налоговые органы изучают сообщения о «налоговых махинациях» Трампа

Налоговый департамент Нью-Йорка изучает информацию издания The New York Times о том, что действующий американский президент Дональд Трамп в 1990-х годах якобы мошенничал с налогами. Об этом заявил представитель ведомства.

«Налоговый департамент изучает обвинения, изложенные в статье New York Times, и активно рассматривает все возможные перспективы расследования», — цитирует его CNBC. Ранее The New York Times писала, что Трамп в 1990-х годах участвовал в «сомнительных налоговых схемах», включая случаи «прямого мошенничества», что значительно увеличило состояние, которое он унаследовал от своего отца. Адвокат главы государства Чарльз Хардер опроверг изложенные в публикации NYT утверждения о налоговых нарушениях.





