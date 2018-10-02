В Совфеде оценили угрозу США в адрес России из-за якобы нарушения Договора РСМД

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT поделился мнением о заявлении постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которая сообщила, что Вашингтон собирается уничтожать ракеты наземного базирования, создаваемые Россией якобы в нарушение условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В Совфеде оценили угрозу США в адрес России из-за якобы нарушения Договора РСМД
  • РИА Новости

«Это плод больного американского воображения. Соединённые Штаты всё чаще наступают на ту красную черту, которую пересекать нельзя. Неужели они не понимают, что любой ракетный удар по России будет иметь неотвратимые последствия», — считает Джабаров.

По его словам, России и Соединённым Штатам необходимо наладить диалог по всем спорным вопросам.

«Необходимо садиться за стол переговоров и обсуждать все подобные моменты. Сейчас это просто давление на Европу. США заявляют, что страны альянса находятся под их зонтиком и защитой, пытаются заставить раскошелиться. Но всё меньше и меньше европейцев верят в российскую угрозу», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления постпреда США о возможности сбивать российские ракеты являются агрессивной риторикой.

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерен обсудить на встрече в НАТО ситуацию, связанную с якобы разработкой Россией ракет нового типа.

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