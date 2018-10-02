В России заявили, что процесс разоружения КНДР должен проходить под контролем ядерных держав

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с «Известиями» заявил, что процесс разоружения Северной Кореи должен проходить под контролем пяти ядерных держав.
В России заявили, что процесс разоружения КНДР должен проходить под контролем ядерных держав
  • ©Chris Jung/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Ядерная пятёрка знает, как функционирует ядерный оружейный комплекс и как его можно демонтировать. Никто другой не должен иметь к этому отношения в силу положений договора о нераспространении», — сказал он.

По его мнению, МАГАТЭ может участвовать в денуклеаризации Корейского полуострова, но не должна заниматься непосредственно ликвидацией оружейного потенциала КНДР.

Как пояснил Ульянов, МАГАТЭ работает только с мирным атомом и следит за тем, чтобы он не переключался на запрещённые цели.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на сессии ГА ООН заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова должна идти постепенно и сопровождаться мерами по выстраиванию доверия.

В июне эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

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