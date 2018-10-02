Южная Корея освободила задержанное судно «Севастополь»

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Власти Южной Кореи освободили задержанное в порту Пусан российское судно «Севастополь», заявили в посольстве России в Сеуле.
Южная Корея освободила задержанное судно «Севастополь»
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«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, судно может покинуть порт, однако пока этого не планируется делать.

Ранее в посольстве Южной Кореи заявили, что ситуация с задержанием судна «Севастополь» окончательно разрешится 2 октября

29 сентября стало известно, что в порту города Пусан задержано судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон», против которой были введены санкции США. 

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