Южная Корея освободила задержанное судно «Севастополь»

Власти Южной Кореи освободили задержанное в порту Пусан российское судно «Севастополь», заявили в посольстве России в Сеуле.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, судно может покинуть порт, однако пока этого не планируется делать.

Ранее в посольстве Южной Кореи заявили, что ситуация с задержанием судна «Севастополь» окончательно разрешится 2 октября.

29 сентября стало известно, что в порту города Пусан задержано судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон», против которой были введены санкции США.