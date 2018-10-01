Посол Южной Кореи: ситуация с судном «Севастополь» разрешится 2 октября
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«Мы ожидаем, что отношения между Россией и Республикой Корея будут и дальше успешно развиваться. Я ожидаю, что ситуация вокруг «Севастополя» окончательно решится завтра», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее посол Южной Кореи был вызван в МИД России из-за ситуации с судном.
29 сентября стало известно, что в порту города Пусан задержали судно «Севастополь», принадлежащее владивостокской компании «Гудзон», в отношении которой США ввели санкции.