В ООН назвали важными итоги референдума в Македонии
- Reuters
«Генеральный секретарь ООН осведомлён об итогах консультативного референдума, который был проведён в Бывшей Югославской Республике Македония 30 сентября», — цитирует ТАСС Хака.
По его словам, важно, что подавляющее большинство принявших участие в голосовании поддержало Преспинское соглашение.
«Генеральный секретарь ООН призывает все политические силы в стране продвигаться к его выполнению через государственные институты власти», — добавил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и представитель Госдепа Хезер Науэрт поприветствовали итоги референдума.
Референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.
В российском МИД отметили, что незамедлительная поддержка руководства ЕС и НАТО результатов референдума говорит о желании обеспечить ускоренное втягивание Скопье в альянс вопреки мнению населения.