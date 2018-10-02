В ООН назвали важными итоги референдума в Македонии

Генсек ООН Антониу Гутерреш осведомлён о том, что референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ООН осведомлён об итогах консультативного референдума, который был проведён в Бывшей Югославской Республике Македония 30 сентября», — цитирует ТАСС Хака.

По его словам, важно, что подавляющее большинство принявших участие в голосовании поддержало Преспинское соглашение.

«Генеральный секретарь ООН призывает все политические силы в стране продвигаться к его выполнению через государственные институты власти», — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и представитель Госдепа Хезер Науэрт поприветствовали итоги референдума.

Референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся.

В российском МИД отметили, что незамедлительная поддержка руководства ЕС и НАТО результатов референдума говорит о желании обеспечить ускоренное втягивание Скопье в альянс вопреки мнению населения.