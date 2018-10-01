Эксперт назвал возможные причины прекращения экспорта нефти из Кувейта в США

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что Кувейт прекратил поставки нефти в США впервые с 1990 года.

«Здесь есть две причины. Во-первых — рост добычи в самих Соединённых Штатах. Они стали крупнейшими производителями нефти в мире. Объём потребления настолько огромен, что при этом они остаются ещё и одними из лидеров по импорту. Но при этом увеличение собственной добычи приводит к тому, что США всё меньше и меньше импортируют. Я думаю, что они будут докупать всё больше нефти из стран Северной и Южной Америки, с континентов, которые они считают своей зоной влияния и ответственности. Это, прежде всего Канада и Мексика. И всё меньше покупать у других источников. Прежде всего, из стран Ближнего Востока. Тем самым они не будут зависеть от арабских стран. А значит, смогут более свободно проводить там свою внешнюю политику», — объяснил Юшков.

По его словам, на Востоке преследуют в первую очередь экономические цели, разрывая сотрудничество с США.

«Во-вторых, арабы видят, что поставки на американский рынок не дают им каких-то политических преференций. Они начинают действовать с точки зрения экономики и отправлять нефть туда, где получат за неё больше денег. Как раз это Кувейт и делает. Он приобретёт значительную прибыть от продажи на азиатских рынках и концентрирует экспорт именно туда», — считает эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кувейт прекратил поставки в США сырой нефти впервые с 1990 года.