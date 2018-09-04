Рухани заявил о намерении Ирана продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции США

Иран планирует продолжить добычу и экспорт неочищенной нефти, несмотря на ограничительные меры, введённые США. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Мы примем все меры для того, чтобы продолжать производить и экспортировать нефть, несмотря на все возможные взлёты и падения», — заявил Рухани.

Первая волна санкций Вашингтона против Тегерана вступила в силу 6 августа. Действие ограничений коснулось торговли драгоценными металлами, авиационной и автомобильной промышленности. Санкции против иранской нефти будут возобновлены позднее — в ноябре 2018 года.

Помимо этого, Вашингтон заявил о мерах, которые будут применены к тем странам, который продолжат сотрудничать с Тегераном.

16 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что будет готов вступить в диалог с властями Ирана только после того, как они в корне изменят свой политический курс.