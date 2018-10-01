СМИ: Кувейт впервые с 1990 года прекратил поставки нефти в США

Кувейт прекратил поставки нефти в Соединённые Штаты впервые с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные информационной службы американского Министерства энергетики.

Как сообщает Bloomberg, такие показатели объясняются тем, что Кувейт перешёл на азиатский рынок, потребляющий до 80% экспорта кувейтской нефти.

Кроме того, рынок Азии становится для Кувейта более привлекательным в связи с планами США ужесточать санкционную политику в отношении иранского экспорта нефти.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна планирует продолжить добычу и экспорт неочищенной нефти, несмотря на ограничительные меры, введённые США.