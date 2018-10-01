В Калифорнии корпорации обязали включать женщин в совет директоров

Власти американского штата Калифорния приняли закон, согласно которому в совете директоров зарегистрированных в Калифорнии корпораций должны присутствовать женщины, сообщается на сайте губернатора штата Эдмунда Брауна.

«Я подписываю закон 826 сената, который устанавливает требование к публичным корпорациям, находящихся в Калифорнии, иметь среди членов совета директоров женщин», — говорится в документе, опубликованном на сайте губернатора.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пожертвует $10 млн на благотворительность в качестве компенсации за многочисленные факты сексизма и нарушения прав женщин в принадлежащей ему организации.