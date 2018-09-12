СМИ: Судьи могут создать профсоюз после скандала с Сереной Уильямс на US Open

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Ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с американкой Сереной Уильямс в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США.
СМИ: Судьи могут создать профсоюз после скандала с Сереной Уильямс на US Open
  • © Reuters

Уильямс выразила возмущение работой судьи Карлоса Рамоса, который оштрафовал её на гейм за три нарушения правил: подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление арбитра. 

Судьи остались недовольны тем, что Международная теннисная федерация (ITF) выступила в защиту Рамоса лишь спустя два дня после инцидента, а к этому времени Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA) поддержали Уильямс, также обвинившую рефери в сексизме, сообщает The Guardian.

Арбитры заявили, что не могут отстаивать свои права перед СМИ, так как у них нет независимой организации. Рефери связаны контрактом с организаторами теннисных турниров, в основной массе которых у женщин является WTA.

Ранее сообщалось, что судьи хотят бойкотировать матчи Серены Уильямс после скандала в финале US Open.

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