Судьи хотят бойкотировать матчи Серены Уильямс после скандала в финале US Open
- Американская теннисистка Серена Уильямс
- Reuters
Об этом сообщает The Times.
По информации издания, судьи будут протестовать, пока спортсменка не принесёт извинения Рамосу, которого она оскорбила и обвинила в сексизме после предупреждений за нарушения правил по ходу матча с японкой Наоми Осакой.
После инцидента американку оштрафовали на $17 тыс.
В финале Уильямс проиграла Осаке со счётом 2:6, 4:6.
Ранее сообщалось, что ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс.