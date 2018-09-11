Судьи хотят бойкотировать матчи Серены Уильямс после скандала в финале US Open

Судьи намерены бойкотировать игры с участием американской теннисистки Серены Уильямс после её конфликта с испанским рефери Карлосом Рамосом во время финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, судьи будут протестовать, пока спортсменка не принесёт извинения Рамосу, которого она оскорбила и обвинила в сексизме после предупреждений за нарушения правил по ходу матча с японкой Наоми Осакой.

После инцидента американку оштрафовали на $17 тыс.

В финале Уильямс проиграла Осаке со счётом 2:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс.