Судьи хотят бойкотировать матчи Серены Уильямс после скандала в финале US Open

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Судьи намерены бойкотировать игры с участием американской теннисистки Серены Уильямс после её конфликта с испанским рефери Карлосом Рамосом во время финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Судьи хотят бойкотировать матчи Серены Уильямс после скандала в финале US Open
  • Американская теннисистка Серена Уильямс
  • Reuters

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, судьи будут протестовать, пока спортсменка не принесёт извинения Рамосу, которого она оскорбила и обвинила в сексизме после предупреждений за нарушения правил по ходу матча с японкой Наоми Осакой.

После инцидента американку оштрафовали на $17 тыс.

В финале Уильямс проиграла Осаке со счётом 2:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс.

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