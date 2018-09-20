Владелец «Далласа» пожертвует $10 млн на благотворительность из-за ущемления прав женщин в клубе

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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пожертвует $10 млн на благотворительность в качестве компенсации за многочисленные факты сексизма и нарушения прав женщин в принадлежащей ему организации.
Владелец «Далласа» пожертвует $10 млн на благотворительность из-за ущемления прав женщин в клубе
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что по результатам расследования, проводившегося руководством НБА в течение семи месяцев, не была установлена причастность Кьюбана к любого рода нарушениям, и поэтому он не будет наказан лигой иным образом. Вместе с тем, владелец «Маверикс» признал, что противоправные действия отдельных сотрудников клуба были вызваны тем, что он не уделял достаточного внимания его повседневной работе.

Средства, которые Кьюбан пожертвует на благотворительность, будут распределены между несколькими фондами, отстаивающими права женщин в профессиональном спорте и помогающими жертвам домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обменялся футболками с нападающим французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

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