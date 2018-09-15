Трёхкратный чемпион НБА Карри обменялся футболками с Неймаром

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обменялся футболками с нападающим сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймаром.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт NBA on TNT.

Встреча спортсменов состоялась в Париже.

Карри является трёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт». Последний свой чемпионский перстень он завоевал в прошлом сезоне.

Неймар в минувшем сезоне стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. До этого он выступал за испанскую «Барселону», с которой дважды выигрывал Примеру и становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее Овечкин подарил Неймару свой игровой свитер.