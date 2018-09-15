Трёхкратный чемпион НБА Карри обменялся футболками с Неймаром
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Об этом сообщает Twitter-аккаунт NBA on TNT.
A couple guys that are good at what they do. 🔥@StephenCurry30 x @neymarjrpic.twitter.com/H4Ki7za986— NBA on TNT (@NBAonTNT) 15 сентября 2018 г.
Встреча спортсменов состоялась в Париже.
Карри является трёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт». Последний свой чемпионский перстень он завоевал в прошлом сезоне.
Неймар в минувшем сезоне стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. До этого он выступал за испанскую «Барселону», с которой дважды выигрывал Примеру и становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее Овечкин подарил Неймару свой игровой свитер.