Премьер Македонии назвал успешным референдум о переименовании страны
- РИА Новости
«Сегодня мы имели успех демократии, успех европейской Македонии. Успех был общим — нашей страны и всех граждан», — цитирует премьера РИА Новости.
Заев отметил, что ожидает результатов голосования, в котором «большинство выступит за европейскую Македонию».
Ранее в Македонии началось голосование на референдуме о переименовании страны.
Президент Республики Македония Гёрге Иванов призвал бойкотировать референдум о переименовании страны.
Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.