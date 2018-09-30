Премьер Македонии назвал успешным референдум о переименовании страны

Референдум в Македонии о межправительственном договоре с Грецией о переименовании республики прошёл успешно, заявил премьер-министр Зоран Заев.

«Сегодня мы имели успех демократии, успех европейской Македонии. Успех был общим — нашей страны и всех граждан», — цитирует премьера РИА Новости.

Заев отметил, что ожидает результатов голосования, в котором «большинство выступит за европейскую Македонию».

Ранее в Македонии началось голосование на референдуме о переименовании страны.

Президент Республики Македония Гёрге Иванов призвал бойкотировать референдум о переименовании страны.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.