В Македонии началось голосование на референдуме о переименовании страны

В Македонии началось голосование на референдуме о межправительственном договоре с Грецией о переименовании республики. Об этом информирует ТАСС.

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в 80 муниципалитетах и в столице республики — Скопье.

Гражданам предстоит ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Как ожидается, голосование продлится до 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее президент Республики Македония Гёрге Иванов призвал бойкотировать референдум о переименовании страны.