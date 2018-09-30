В Македонии началось голосование на референдуме о переименовании страны

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В Македонии началось голосование на референдуме о межправительственном договоре с Грецией о переименовании республики. Об этом информирует ТАСС. 

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в 80 муниципалитетах и в столице республики — Скопье. 

Гражданам предстоит ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Как ожидается, голосование продлится до 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее президент Республики Македония Гёрге Иванов призвал бойкотировать референдум о переименовании страны.

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