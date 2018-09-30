В Совфеде прокомментировали заявление главы МВД США о возможной морской блокаде России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал заявление главы МВД США Райана Зинке, допустившего возможность морской блокады России.

«Думаю, это очень некомпетентное заявление... Надо понимать, что это же не просто санкции. Такая блокада может осуществляться только силовым путём. То есть Зинке фактически заявляет о том, что они могут начать военные действия», — подчеркнул сенатор.

Цеков также предположил, что подобные выступления, возможно, связаны с ослаблением контроля американцев в ближневосточном регионе.

«Они теряют позиции на Ближнем Востоке. Всё большее число стран отворачиваются от них. А если и сотрудничают с ними, то только потому, что США оказывают сильнейшее давление. А что касается сотрудничества с нами, то оно партнёрское, дружеское. Нам доверяют, из-за чего наши позиции усиливаются на Ближнем Востоке. Но это отнюдь не связано с поставкой энергоресурсов — это абсолютная глупость», — заключил парламентарий.

Ранее Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.