В Совфеде прокомментировали заявление главы МВД США о возможной морской блокаде России
- РИА Новости
«Думаю, это очень некомпетентное заявление... Надо понимать, что это же не просто санкции. Такая блокада может осуществляться только силовым путём. То есть Зинке фактически заявляет о том, что они могут начать военные действия», — подчеркнул сенатор.
Цеков также предположил, что подобные выступления, возможно, связаны с ослаблением контроля американцев в ближневосточном регионе.
«Они теряют позиции на Ближнем Востоке. Всё большее число стран отворачиваются от них. А если и сотрудничают с ними, то только потому, что США оказывают сильнейшее давление. А что касается сотрудничества с нами, то оно партнёрское, дружеское. Нам доверяют, из-за чего наши позиции усиливаются на Ближнем Востоке. Но это отнюдь не связано с поставкой энергоресурсов — это абсолютная глупость», — заключил парламентарий.
Ранее Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.