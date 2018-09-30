В Совфеде прокомментировали заявление главы МВД США о возможной морской блокаде России

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Марианна Чурсина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал заявление главы МВД США Райана Зинке, допустившего возможность морской блокады России.
В Совфеде прокомментировали заявление главы МВД США о возможной морской блокаде России
  • РИА Новости

«Думаю, это очень некомпетентное заявление... Надо понимать, что это же не просто санкции. Такая блокада может осуществляться только силовым путём. То есть Зинке фактически заявляет о том, что они могут начать военные действия», — подчеркнул сенатор.

Цеков также предположил, что подобные выступления, возможно, связаны с ослаблением контроля американцев в ближневосточном регионе.

«Они теряют позиции на Ближнем Востоке. Всё большее число стран отворачиваются от них. А если и сотрудничают с ними, то только потому, что США оказывают сильнейшее давление. А что касается сотрудничества с нами, то оно партнёрское, дружеское. Нам доверяют, из-за чего наши позиции усиливаются на Ближнем Востоке. Но это отнюдь не связано с поставкой энергоресурсов — это абсолютная глупость», — заключил парламентарий.

Ранее Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

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