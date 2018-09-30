В Госдуме назвали обескураживающим заявление главы МВД США о возможной морской блокаде России

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Марианна Чурсина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МВД США Райана Зинке, который допустил возможность морской блокады России.
В Госдуме назвали обескураживающим заявление главы МВД США о возможной морской блокаде России
  • РИА Новости

«Обескураживает, что наши партнёры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий. Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряжённости между нашими странами», — сказал он.

При этом Морозов подчеркнул, что из соображений поддержания мира и безопасности Россия выступает «за диалог и нормальное взаимопонимание, чтобы адекватно отвечать всем вызовам международной повестки дня».

Ранее Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

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