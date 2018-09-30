СМИ сообщили о 47 пострадавших из-за тайфуна «Трами» в Японии
В Японии в результате тайфуна «Трами» пострадали по меньшей мере 47 человек, сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что 38 человек пострадали в Окинаве и девять в Кагосиме.
Ранее сообщалось, что около 100 тыс. домохозяйств в южной префектуре Окинава в Японии остались без света из-за приближения тайфуна «Трами».
Также из-за тайфуна отменили 198 авиарейсов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен