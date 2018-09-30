СМИ сообщили о 47 пострадавших из-за тайфуна «Трами» в Японии

Короткая ссылка
В Японии в результате тайфуна «Трами» пострадали по меньшей мере 47 человек, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 38 человек пострадали в Окинаве и девять в Кагосиме.

Ранее сообщалось, что около 100 тыс. домохозяйств в южной префектуре Окинава в Японии остались без света из-за приближения тайфуна «Трами».

Также из-за тайфуна отменили 198 авиарейсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить