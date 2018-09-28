В Японии отменили почти 200 рейсов в связи с тайфуном «Трами»

В Японии отменили 198 авиарейсов из-за тайфуна «Трами», который движется по направлению к японским островам.

Об этом информирует NHK.

В настоящее время центр тайфуна находится в 400 км от острова Мияко на юге префектуры Окинава.

Ранее сообщалось, что почти 400 человек пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на регион тайфуна «Мангхут».