Почти 400 человек пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на регион тайфуна «Мангхут»

Число пострадавших в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут» увеличилось до 391 человека.

Об этом сообщает RTHK.

Отмечается, что от удара стихии пострадали 219 мужчин и 172 женщины.

Также власти сообщили о 46 случаях подтоплений.

Trees felled by strong winds as #TyphoonMangkhut batters southern China pic.twitter.com/KRj48aIhpF — China Xinhua News (@XHNews) 17 сентября 2018 г.

Ранее СМИ писали, что в результате обрушившегося на Китай тайфуна «Мангхут» пострадали более 350 человек.

16 сентября сообщалось, что «Мангхут», ранее ударивший по Филиппинам, обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая.