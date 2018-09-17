Почти 400 человек пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на регион тайфуна «Мангхут»

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Число пострадавших в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут» увеличилось до 391 человека.

Об этом сообщает RTHK.

Отмечается, что от удара стихии пострадали 219 мужчин и 172 женщины. 

Также власти сообщили о 46 случаях подтоплений.

Ранее СМИ писали, что в результате обрушившегося на Китай тайфуна «Мангхут» пострадали более 350 человек.

16 сентября сообщалось, что «Мангхут», ранее ударивший по Филиппинам, обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая.

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