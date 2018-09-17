Почти 400 человек пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на регион тайфуна «Мангхут»
Об этом сообщает RTHK.
Отмечается, что от удара стихии пострадали 219 мужчин и 172 женщины.
Также власти сообщили о 46 случаях подтоплений.
Trees felled by strong winds as #TyphoonMangkhut batters southern China pic.twitter.com/KRj48aIhpF— China Xinhua News (@XHNews) 17 сентября 2018 г.
Ранее СМИ писали, что в результате обрушившегося на Китай тайфуна «Мангхут» пострадали более 350 человек.
16 сентября сообщалось, что «Мангхут», ранее ударивший по Филиппинам, обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая.