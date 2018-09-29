Около 100 тысяч домов в Японии остались без света из-за тайфуна

Почти 100 тыс. домохозяйств в южной префектуре Окинава в Японии оказались отключены от электросети из-за приближения тайфуна «Трами».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на энергетическую компанию Okinawa Electric Power. Ранее сообщалось, что в Японии из-за тайфуна «Трами» четыре человека получили ранения. Также, из-за тайфуна отменили 198 авиарейсов.