Около 100 тысяч домов в Японии остались без света из-за тайфуна
Почти 100 тыс. домохозяйств в южной префектуре Окинава в Японии оказались отключены от электросети из-за приближения тайфуна «Трами».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на энергетическую компанию Okinawa Electric Power.
Ранее сообщалось, что в Японии из-за тайфуна «Трами» четыре человека получили ранения.
Также, из-за тайфуна отменили 198 авиарейсов.
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