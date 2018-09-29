МИД Парагвая призвал начать дебаты по поводу реформы СБ ООН

Необходимо начать дебаты и рассуждения для «появления нового Совета Безопасности ООН», заявил в интервью RT глава МИД Парагвая Луис Кастильони.

«Мы считаем, что это очень интересно, если будет возможность расширить количество членов Совета Безопасности. В то же время считаем, что не должно существовать возможности использования вето одним из членов. Это было рассчитано на очень отличающееся геополитическое и историческое время», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент эта привилегия противоречит равенству в отношении других государств.

«Поэтому считаю, что это устаревший инструмент. Полагаем, что необходимо начать дебаты, рассуждения и анализ для того, чтобы появился новый Совет Безопасности, соответствующий тому времени, в котором мы живём», — добавил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, призвал расширить состав постоянных членов Совета Безопасности.

В начале июня постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что реформу СБ ООН следует провести в пользу развивающихся стран.

Эксперт Олег Иванов прокомментировал изданию «ПолитЭксперт» ситуацию вокруг возможного реформирования ООН.