Гатилов заявил, что Россия выступает за реформу СБ ООН в пользу развивающихся стран

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Совбез ООН должен отвечать современным реалиям, и в этой связи необходимо расширение состава его постоянных членов. Такое мнение выразил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов газете «Известия».

«Совет Безопасности должен адекватно отражать сложившиеся в современном мире реалии. Так, в нём должны быть более широко представлены развивающиеся страны», — отметил дипломат.

Он добавил, что мировому сообществу нужно найти решение по реформе СБ, которое бы эффективно отражало интересы всех регионов и обеспечивало должную представленность всех государств.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реформирование ООН неизбежно.

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