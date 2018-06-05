Гатилов заявил, что Россия выступает за реформу СБ ООН в пользу развивающихся стран
«Совет Безопасности должен адекватно отражать сложившиеся в современном мире реалии. Так, в нём должны быть более широко представлены развивающиеся страны», — отметил дипломат.
Он добавил, что мировому сообществу нужно найти решение по реформе СБ, которое бы эффективно отражало интересы всех регионов и обеспечивало должную представленность всех государств.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реформирование ООН неизбежно.