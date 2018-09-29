Глава МИД ФРГ рассказал о возможной миссии ООН в Донбассе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, рассказал о возможной миссии ООН в Донбассе для стабилизации режима прекращения огня.

«Вместе с Францией, Россией и Украиной мы прилагаем все усилия для реализации минских соглашений. Основное внимание уделяется давно согласованным мерам по стабилизации режима прекращения огня. Все усилия направлены на это, включая наши размышления о возможной миссии ООН на востоке Украины», — цитирует Мааса РИА Новости.

Ранее Президент Украины Пётр Порошенко призвал Организацию Объединённых Наций развернуть миссию в Донбассе для урегулирования конфликта.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого компромисса по вопросу развёртывания миротворческой миссии в Донбассе нет.